Замминистра обороны России Виктор Горемыкин провел личный прием военнослужащих и членов семей в Саратове и наградил отличившихся при выполнении боевых задач в зоне СВО

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Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин провел личный прием с военнослужащими, проходящими лечение в 428 военном госпитале в Саратове, членами их семей, а также наградил участников специальной военной операции.Он вручил 20 государственных наград Российской Федерации военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО. В том числе 2 ордена Мужества, 17 медалей «За отвагу» и «Суворова», знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.Генерал-полковник Виктор Горемыкин передал поздравления и добрые пожелания от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.«От имени Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично от всей души поздравляю с заслуженными боевыми наградами. Вы большие молодцы, каждый из вас герой. Вами гордится вся страна», – отметил замглавы российского оборонного ведомства, обращаясь к военнослужащим.Кроме того, генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил медалью Министерства обороны Российской Федерации «За помощь и милосердие» 20 медицинских сотрудников военного госпиталя.«Спасибо вам, что вкладываете свои силы и душу в восстановление здоровья наших воинов. Я знаю, что это сложная задача, но вы с ней справляетесь на отлично», – сказал генерал-полковник Виктор Горемыкин, обращаясь к медицинскому персоналу госпиталя.Кроме того, Виктор Горемыкин и заместитель председателя правительства Саратовской области Алексей Никитин встретились с гражданами и представителями волонтерских организаций региона, оказывающими поддержку подразделениям Вооруженных Сил Российской Федерации, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.«Сегодня мне хочется сказать слова благодарности вам, неравнодушным гражданам нашей страны. Не считаясь со своим личным временем, по доброй воле ежедневно находитесь плечом к плечу с военнослужащими и членами их семей, приходите на помощь добрым словом, а главное – делом», – отметил генерал-полковник Виктор Горемыкин обращаясь к участникам мероприятия.Заместитель главы российского военного ведомства наиболее отличившимся активистам вручил ведомственные награды Министерства обороны Российской Федерации медали «За помощь и милосердие».