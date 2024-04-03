У тюльпанной степи на берегу реки Мечетка появилась охранная зона

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Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области сообщает о создании охранной зоны памятника природы «Тюльпанная степь в долине реки Мечетка» в Советском районе. Постановление об этом в конце марта подписал губернатор области Роман Бусаргин.Памятник природы создан еще в 2021 году. Теперь же определена его охранная зона.«Необходимость ее оправдана. Она установлена для сохранения природного каркаса, прилегающего непосредственно к памятнику природы. При ее создании учитывались природно-климатические условия, категории земель, их разрешенное использование, состояние природных комплексов и объектов, их ценность», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Площадь охранной зоны составила 89,3 га.Как и на территории памятника природы, в границах охранной зоны запрещено сенокошение в период цветения тюльпана Геснера (Шренка). А на постоянной основе - разведение костров, строительство капитальных объектов и распашка земли.