В Год семьи в России объявлен грантовый конкурс «Центр новых возможностей»

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Государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации, общественные и государственно-общественные объединения, победившие в конкурсе, получат до 2 млн. рублей на открытие и оснащение центров дневного пребывания. Выделенные средства можно будет направить на закупку необходимого оборудования, ремонт помещений, административные и другие расходы.Центры дневного пребывания – это пространства для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, где с ними занимаются профильные специалисты.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля 2024 года. Подробная информация и положение о конкурсе - на сайте https://stranadlyadetei.ru/grant/.Конкурс проводится уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка при поддержке благотворительного фонда «Страна для детей» и благотворительного фонда социальных и культурных проектов «Царьград».