3 апреля 2024 СРЕДА
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20:09 | 03 апреля
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18:00 | 03 апреля
На занятии Педагогического класса СГУ говорили о школе будущего
17:00 | 03 апреля
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15:00 | 03 апреля
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14:00 | 03 апреля
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В Год семьи в России объявлен грантовый конкурс «Центр новых возможностей»
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В Год семьи в России объявлен грантовый конкурс «Центр новых возможностей»

Новости
В Год семьи в России объявлен грантовый конкурс «Центр новых возможностей»


Государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации, общественные и государственно-общественные объединения, победившие в конкурсе, получат до 2 млн. рублей на открытие и оснащение центров дневного пребывания. Выделенные средства можно будет направить на закупку необходимого оборудования, ремонт помещений, административные и другие расходы.

Центры дневного пребывания – это пространства для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, где с ними занимаются профильные специалисты.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля 2024 года. Подробная информация и положение о конкурсе - на сайте https://stranadlyadetei.ru/grant/.

Конкурс проводится уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка при поддержке благотворительного фонда «Страна для детей» и благотворительного фонда социальных и культурных проектов «Царьград».