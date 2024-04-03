Продолжается прием документов по федеральной программе «Земский учитель»

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До 28 апреля в Саратовской области осуществляется прием документов по федеральной программе «Земский учитель».Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В ней могут принять участие педагоги, переезжающие на работу в села и малые города, с населением до 50 тысяч человек. Победителям конкурсного отбора выплачивается единовременно 1 миллион рублей подъемных средств.Среди главных условий предоставления выплаты – трудоустройство и работа в сельской школе не менее пяти лет с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Кроме того, претендент должен быть в возрасте до 55 лет и иметь профильное образование.Прием документов осуществляется Саратовским областным институтом развития образования.Перечень вакансий, а также правила подачи документов представлены на сайте https://clck.ru/TY4bQ.