3 апреля 2024 СРЕДА
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Студенты могут получить грант в размере 1 млн рублей на реализацию стартапа

Новости
Студенты могут получить грант в размере 1 млн рублей на реализацию стартапа


Фонд содействия инновациям ведет прием заявок на конкурс «Студенческий стартап».

Программа направлена на реализацию студентами стартап-проектов и выполнение работ по разработке новых изделий, технологий или услуг с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований. Поддержка оказывается на самой ранней стадии развития проекта с целью его коммерциализации в дальнейшем.

Направления программы:
• Цифровые технологии;
• Медицина и технологии здоровьесбережения;
• Новые материалы и химические технологии;
• Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
• Биотехнологии;
• Ресурсосберегающая энергетика.
• Креативные индустрии.

Размер гранта на реализацию стартап-проекта составляет 1 млн рублей.

Принять участие в конкурсе могут физические лица, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры. Заявки принимаются до 15 апреля 2024 года на сайте Фонда: https://fasie.ru/programs/programma-studstartup/.

Всего в 2024 году на поддержку студенческих проектов будет направлено 2 млрд рублей, это на 500 млн рублей больше, чем в прошлом. Гранты в 1 млн рублей получат 2 000 учащихся.