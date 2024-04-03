Студенты могут получить грант в размере 1 млн рублей на реализацию стартапа

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Фонд содействия инновациям ведет прием заявок на конкурс «Студенческий стартап».Программа направлена на реализацию студентами стартап-проектов и выполнение работ по разработке новых изделий, технологий или услуг с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований. Поддержка оказывается на самой ранней стадии развития проекта с целью его коммерциализации в дальнейшем.Направления программы:• Цифровые технологии;• Медицина и технологии здоровьесбережения;• Новые материалы и химические технологии;• Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;• Биотехнологии;• Ресурсосберегающая энергетика.• Креативные индустрии.Размер гранта на реализацию стартап-проекта составляет 1 млн рублей.Принять участие в конкурсе могут физические лица, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры. Заявки принимаются до 15 апреля 2024 года на сайте Фонда: https://fasie.ru/programs/programma-studstartup/.Всего в 2024 году на поддержку студенческих проектов будет направлено 2 млрд рублей, это на 500 млн рублей больше, чем в прошлом. Гранты в 1 млн рублей получат 2 000 учащихся.