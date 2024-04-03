В Саратовской области модернизировали более 500 км линий электропередачи

просмотров: 45

Генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Вадим Ойкин представил губернатору Роману Бусаргину итоги работы предприятия за 2021-2023 гг.Для повышения качества электроснабжения жителей области проведена модернизация 583 км линий электропередачи, заменены 32 трансформаторные подстанции, обновлен парк специализированной техники, увеличилась протяженность электрических сетей. В результате проделанной работы удалось значительно уменьшить количество отключений электроустановок.Говоря о средней заработной плате, Вадим Ойкин сообщил, что в этом году планируется увеличить ее до 47,4 тысячи рублей (в 2020 году она составляла 32,7 тысячи рублей). Рост в первую очередь касается электромонтеров и водителей. Губернатор подчеркнул, что необходимо делать упор именно на рабочие кадры.Также предприятие занимается и благотворительной деятельностью. С начала СВО оно помогает нашим бойцам в зоне боевых действий – отправляет гуманитарную помощь и закупает необходимое оборудование.«Представленный отчет говорит о том, что областное предприятие имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития. Те показатели, которые были достигнуты за последние три года, свидетельствуют о стабильном и уверенном росте по всем важным направлениям», - подчеркнул Роман Бусаргин.Вадим Ойкин рассказал о задачах, поставленных на ближайшую перспективу: обновить парк автомобильной и специализированной техники, закупить передвижную электротехническую лабораторию.