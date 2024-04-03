3 апреля 2024 СРЕДА
Новости
09:07 | 03 апреля
В Саратовской области модернизировали более 500 км линий электропередачи
18:00 | 02 апреля
Николай Червов - серебряный призер чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
17:00 | 02 апреля
Паводок 2024: напряжённой остаётся ситуация в Перелюбском районе области
16:00 | 02 апреля
Сумоистка Варвара Роганова – призер Первенства России
15:45 | 02 апреля
В новом областном учебном поисковом центре открылась первая учебная смена
15:00 | 02 апреля
В оздоровительном лагере Балашова создадут условия для отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
14:00 | 02 апреля
В сезонные полевые работы вступили 18 муниципальных районов области
13:00 | 02 апреля
Сотрудники крупного предприятия электронной промышленности учатся применять инструменты бережливого производства
12:00 | 02 апреля
Будущие педагоги получили практический опыт в работе c неблагополучными семьями
11:00 | 02 апреля
В поселке Возрождение Хвалынского района начался капитальный ремонт врачебной амбулатории
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области модернизировали более 500 км линий электропередачи

Новости
В Саратовской области модернизировали более 500 км линий электропередачи


Генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Вадим Ойкин представил губернатору Роману Бусаргину итоги работы предприятия за 2021-2023 гг.

Для повышения качества электроснабжения жителей области проведена модернизация 583 км линий электропередачи, заменены 32 трансформаторные подстанции, обновлен парк специализированной техники, увеличилась протяженность электрических сетей. В результате проделанной работы удалось значительно уменьшить количество отключений электроустановок.

Говоря о средней заработной плате, Вадим Ойкин сообщил, что в этом году планируется увеличить ее до 47,4 тысячи рублей (в 2020 году она составляла 32,7 тысячи рублей). Рост в первую очередь касается электромонтеров и водителей. Губернатор подчеркнул, что необходимо делать упор именно на рабочие кадры.

Также предприятие занимается и благотворительной деятельностью. С начала СВО оно помогает нашим бойцам в зоне боевых действий – отправляет гуманитарную помощь и закупает необходимое оборудование.

«Представленный отчет говорит о том, что областное предприятие имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития. Те показатели, которые были достигнуты за последние три года, свидетельствуют о стабильном и уверенном росте по всем важным направлениям», - подчеркнул Роман Бусаргин.

Вадим Ойкин рассказал о задачах, поставленных на ближайшую перспективу: обновить парк автомобильной и специализированной техники, закупить передвижную электротехническую лабораторию.