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В новом областном учебном поисковом центре открылась первая учебная смена

Новости
В региональном учебном поисковом центре «Без права на забвение», расположенном в городе Балашова, стартовала первая учебная смена.
В новом областном учебном поисковом центре открылась первая учебная смена

«Дорогие друзья! У нас самая радостная новость! К нам на обучение прибыла первая иногородняя группа курсантов Регионального учебного поискового центра «Без права на забвение»! Ребята приехали из ГАОУ СО "Лицей-интернат 64" и пробудут в нашем Центре три дня», - поделился руководитель поискового отряда «Рубеж» Алексей Булгаков.

В новом областном учебном поисковом центре открылась первая учебная смена

Сегодня состоялась церемония открытия обучения. В рамках первого дня прошли занятия по истории и целям поискового Движения, амуниции и снаряжению РККА. Курсантам удалось опробовать технологии архивного поиска.

В новом областном учебном поисковом центре открылась первая учебная смена

В рамках работы Центра состоится обучение по следующим направлениям: работа с поисковым оборудованием, эксгумация и фотодокументирование поисковых работ, амуниция и снаряжение РККА, чистка и реставрация артефактов, основы туристической подготовки, работа с GPS-координатами на местности и основы радиосвязи, основы оказания первой медицинской помощи.

В новом областном учебном поисковом центре открылась первая учебная смена

«Развитие поисковых отрядов на территории региона играет значимую роль в патриотическом воспитании молодежи. Мы ставим перед собой задачу - продолжить работу по вовлечению молодёжи в поисковое движение. Еще одно важное направление видим в содействии созданию поисковых отрядов на базе учреждений СПО, причем это должны быть выездные поисковые отряды», - отметила председатель комитета молодёжной политики области Ангелина Беловицкая.

Напомним, что учебный поисковый центр «Без права на забвение» стал первым в области и вторым в ПФО учебным поисковым центром. Проект «Без права на забвение» получил поддержку федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодежь».