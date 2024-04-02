Паводок 2024: напряжённой остаётся ситуация в Перелюбском районе области

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31 марта в результате подъёма уровня воды в реке Большой Иргиз произошёл перелив участка региональной автодороги «Пугачёв-Перелюб» вблизи села Давыдовка Пугачёвского района. К вечеру движение грузового и легкового автотранспорта на этом участке дороги было закрыто.В настоящий момент нарушено транспортное сообщение с 32 населёнными пунктами в 4 муниципальных образованиях района, где проживает свыше 7000 человек.По информации органов местного самоуправления жители населенных пунктов обеспечены медикаментами и товарами первой необходимости, запасы продуктов питания предусмотрены во всех продовольственных магазинах.На месте дежурят спасатели Службы спасения Саратовской области. Они попеременно разворачивают лодочные переправы на двух участках: с.Перелюб – с. Калинин и в районе с. Буканы.