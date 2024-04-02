В оздоровительном лагере Балашова создадут условия для отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

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Специально для ребят будет создана архитектурная доступность 5-ти функциональных зон: входная группа столовой, здания медицинского блока, жилых корпусов, гигиенического блока, а также устройство архитектурной доступности пляжа.Кроме того, будет приобретено оборудование для создания материально-технических условий для отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: напольные шахматные фигуры, комплект оборудования «Стандартный Дом Совы», оборудование для сенсорной и соляной комнаты (пещеры) для детей с ОВЗ и оборудование для адаптации пляжа.Благодаря реализации проекта дети научаться выстраивать взаимоотношения с другими детьми и взрослыми, смогут развить коммуникативные навыки и навыки самообслуживания, получат возможность испытать новые эмоции, познать новые виды деятельности, испытать разные тактильные, слуховые, зрительные ощущения.