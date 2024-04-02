В оздоровительном лагере Балашова создадут условия для отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
Детский оздоровительный лагерь «Юность» стал победителем в конкурсном отборе и получил грант в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Проект «Доступная среда» направлен на создание условий для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Участие в проекте позволит увеличить количество детей оздоровившихся в ДОЛ «Юность».
Специально для ребят будет создана архитектурная доступность 5-ти функциональных зон: входная группа столовой, здания медицинского блока, жилых корпусов, гигиенического блока, а также устройство архитектурной доступности пляжа.
Кроме того, будет приобретено оборудование для создания материально-технических условий для отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: напольные шахматные фигуры, комплект оборудования «Стандартный Дом Совы», оборудование для сенсорной и соляной комнаты (пещеры) для детей с ОВЗ и оборудование для адаптации пляжа.
Благодаря реализации проекта дети научаться выстраивать взаимоотношения с другими детьми и взрослыми, смогут развить коммуникативные навыки и навыки самообслуживания, получат возможность испытать новые эмоции, познать новые виды деятельности, испытать разные тактильные, слуховые, зрительные ощущения.
Специально для ребят будет создана архитектурная доступность 5-ти функциональных зон: входная группа столовой, здания медицинского блока, жилых корпусов, гигиенического блока, а также устройство архитектурной доступности пляжа.
Кроме того, будет приобретено оборудование для создания материально-технических условий для отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: напольные шахматные фигуры, комплект оборудования «Стандартный Дом Совы», оборудование для сенсорной и соляной комнаты (пещеры) для детей с ОВЗ и оборудование для адаптации пляжа.
Благодаря реализации проекта дети научаться выстраивать взаимоотношения с другими детьми и взрослыми, смогут развить коммуникативные навыки и навыки самообслуживания, получат возможность испытать новые эмоции, познать новые виды деятельности, испытать разные тактильные, слуховые, зрительные ощущения.