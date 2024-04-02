2 апреля 2024 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 02 апреля
Николай Червов - серебряный призер чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
17:00 | 02 апреля
Паводок 2024: напряжённой остаётся ситуация в Перелюбском районе области
16:00 | 02 апреля
Сумоистка Варвара Роганова – призер Первенства России
15:45 | 02 апреля
В новом областном учебном поисковом центре открылась первая учебная смена
15:00 | 02 апреля
В оздоровительном лагере Балашова создадут условия для отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
14:00 | 02 апреля
В сезонные полевые работы вступили 18 муниципальных районов области
13:00 | 02 апреля
Сотрудники крупного предприятия электронной промышленности учатся применять инструменты бережливого производства
12:00 | 02 апреля
Будущие педагоги получили практический опыт в работе c неблагополучными семьями
11:00 | 02 апреля
В поселке Возрождение Хвалынского района начался капитальный ремонт врачебной амбулатории
10:00 | 02 апреля
Саратовские школьники могут отправиться в «Космическую Одиссею»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В сезонные полевые работы вступили 18 муниципальных районов области

Новости
В сезонные полевые работы вступили 18 муниципальных районов области


К 1 апреля в сезонные полевые работы вступили 18 муниципальных районов области. Об этом сегодня сообщил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский на постоянно действующем совещании, которое провел губернатор области Роман Бусаргин.

На правом берегу подкормку озимых ведут аграрии Балашовского, Самойловского, Екатериновского, Калининского, Петровского, Хвалынского, Красноармейского, Лысогорского, Гагаринского и Татищевского районов.

В Левобережье работы ведутся в Балаковском, Марксовском, Пугачевском, Краснокутском, Краснопартизанском, Ровенском, Федоровском и Энгельсском районах.

«План подкормки – не менее 850 тыс. га. На сегодняшний день подкормлено 75 тыс. га озимых культур или от 9% плана», - рассказал Роман Ковальский, уточнив при этом, что для подкормки озимых в области уже имеется 84 тыс. тонн азотных удобрений.