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К 1 апреля в сезонные полевые работы вступили 18 муниципальных районов области. Об этом сегодня сообщил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский на постоянно действующем совещании, которое провел губернатор области Роман Бусаргин.На правом берегу подкормку озимых ведут аграрии Балашовского, Самойловского, Екатериновского, Калининского, Петровского, Хвалынского, Красноармейского, Лысогорского, Гагаринского и Татищевского районов.В Левобережье работы ведутся в Балаковском, Марксовском, Пугачевском, Краснокутском, Краснопартизанском, Ровенском, Федоровском и Энгельсском районах.«План подкормки – не менее 850 тыс. га. На сегодняшний день подкормлено 75 тыс. га озимых культур или от 9% плана», - рассказал Роман Ковальский, уточнив при этом, что для подкормки озимых в области уже имеется 84 тыс. тонн азотных удобрений.