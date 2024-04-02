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Сотрудники крупного предприятия электронной промышленности учатся применять инструменты бережливого производства

Новости
Сотрудники крупного предприятия электронной промышленности учатся применять инструменты бережливого производства

Новыми участниками «Фабрики процессов» стали сотрудники крупного предприятия электронной промышленности АО «НПП «Контакт». Предприятие является участником нацпроекта Президента Владимира Путина «Производительность труда».

Участники «Фабрики процессов» с первых минут тренинга погружаются в атмосферу реального производства: проходят инструктаж, распределяют функционал, выстраивают производственный процесс. Они учатся видеть потери на разных этапах, выявлять неэффективные участки, находить решения проблем, от раунда к раунду улучшая показатели эффективности за счёт оптимизации производства. Обучение состоит из 3 раундов, в ходе которых участникам предстоит собрать по 10 изделий за 20 минут.

Команда достигла поставленных целей:
- выпущено 10 годных изделий;
- себестоимость изделия составила 55,2 тыс. условных рублей;
- получена прибыль в размере 194,7 тыс. условных рублей.

Полученный в ходе тренинга опыт сотрудники смогут применить в реальных рабочих процессах, повысив их эффективность.