Сотрудники крупного предприятия электронной промышленности учатся применять инструменты бережливого производства

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Новыми участниками «Фабрики процессов» стали сотрудники крупного предприятия электронной промышленности АО «НПП «Контакт». Предприятие является участником нацпроекта Президента Владимира Путина «Производительность труда».Участники «Фабрики процессов» с первых минут тренинга погружаются в атмосферу реального производства: проходят инструктаж, распределяют функционал, выстраивают производственный процесс. Они учатся видеть потери на разных этапах, выявлять неэффективные участки, находить решения проблем, от раунда к раунду улучшая показатели эффективности за счёт оптимизации производства. Обучение состоит из 3 раундов, в ходе которых участникам предстоит собрать по 10 изделий за 20 минут.Команда достигла поставленных целей:- выпущено 10 годных изделий;- себестоимость изделия составила 55,2 тыс. условных рублей;- получена прибыль в размере 194,7 тыс. условных рублей.Полученный в ходе тренинга опыт сотрудники смогут применить в реальных рабочих процессах, повысив их эффективность.