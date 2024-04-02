Будущие педагоги получили практический опыт в работе c неблагополучными семьями

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Между комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области и Саратовским государственным университетом действует Соглашение о сотрудничестве. Комиссия предоставляет возможность практической подготовки и научно-исследовательской работы студентам, обучающимся по направлениям подготовки «Психология» и «Психолого-педагогическое образование».В этом году десять студентов 3 курса принимали участие в рейдах по неблагополучным семьям, участвовали в заседаниях районных комиссий по делам несовершеннолетних, изучали обращения граждан, жалующихся на нарушения прав детей, анализировали поведение подростков.«Практика и реальный опыт - это бесценно в подготовке компетентного специалиста, способствует формированию профессиональных компетенций студентов, направленных на укрепление психологического благополучия и здоровья обучающихся.Надеемся, что приобретенные знания и опыт помогут нашим практикантам в их дальнейшей трудовой деятельности!», - отметила председатель областной комиссии Юлия Васильева.