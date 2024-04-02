В поселке Возрождение Хвалынского района начался капитальный ремонт врачебной амбулатории

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Двухэтажное здание амбулатории было построено в 80-х годах прошлого века. За это время капитальный ремонт помещений не производился ни разу.В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, запланирован огромный объем работ. Будет произведен ремонт всех помещений первого и второго этажа, в ходе ремонта заменят окна, двери, все коммуникации, приведут в порядок фасад здания.В амбулатории есть койки дневного стационара, стоматологический кабинет, смотровой кабинет, прикреплены четыре бригады скорой медицинской помощи, принимает участковый терапевт.«Ремонт проводится поэтапно, чтобы не останавливать работу амбулатории, в которой получают медицинскую помощь порядка двух тысяч взрослых и детей поселка и станции Возрождение. Также на прием в амбулаторию могут приехать жители поселков Северный, Благодатный и Черный Затон.Ремонтные работы по плану должны быть завершены до 30 мая текущего года. Всего же в рамках программы в этом году предусмотрен капитальный ремонт 7 объектов в различных районах области. На 5 объектах уже ведутся работы, на 2 - начнутся в начале апреля», - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.