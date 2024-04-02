В поселке Возрождение Хвалынского района начался капитальный ремонт врачебной амбулатории
Двухэтажное здание амбулатории было построено в 80-х годах прошлого века. За это время капитальный ремонт помещений не производился ни разу.
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, запланирован огромный объем работ. Будет произведен ремонт всех помещений первого и второго этажа, в ходе ремонта заменят окна, двери, все коммуникации, приведут в порядок фасад здания.
В амбулатории есть койки дневного стационара, стоматологический кабинет, смотровой кабинет, прикреплены четыре бригады скорой медицинской помощи, принимает участковый терапевт.
«Ремонт проводится поэтапно, чтобы не останавливать работу амбулатории, в которой получают медицинскую помощь порядка двух тысяч взрослых и детей поселка и станции Возрождение. Также на прием в амбулаторию могут приехать жители поселков Северный, Благодатный и Черный Затон.
Ремонтные работы по плану должны быть завершены до 30 мая текущего года. Всего же в рамках программы в этом году предусмотрен капитальный ремонт 7 объектов в различных районах области. На 5 объектах уже ведутся работы, на 2 - начнутся в начале апреля», - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.