2 апреля 2024 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 02 апреля
Николай Червов - серебряный призер чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
17:00 | 02 апреля
Паводок 2024: напряжённой остаётся ситуация в Перелюбском районе области
16:00 | 02 апреля
Сумоистка Варвара Роганова – призер Первенства России
15:45 | 02 апреля
В новом областном учебном поисковом центре открылась первая учебная смена
15:00 | 02 апреля
В оздоровительном лагере Балашова создадут условия для отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
14:00 | 02 апреля
В сезонные полевые работы вступили 18 муниципальных районов области
13:00 | 02 апреля
Сотрудники крупного предприятия электронной промышленности учатся применять инструменты бережливого производства
12:00 | 02 апреля
Будущие педагоги получили практический опыт в работе c неблагополучными семьями
11:00 | 02 апреля
В поселке Возрождение Хвалынского района начался капитальный ремонт врачебной амбулатории
10:00 | 02 апреля
Саратовские школьники могут отправиться в «Космическую Одиссею»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские школьники могут отправиться в «Космическую Одиссею»

Новости
Саратовские школьники могут отправиться в «Космическую Одиссею»

Ко Дню космонавтики с 9 марта по 12 апреля областной методический киновидеоцентр проводит цикл познавательных кинопрограмм.

Мероприятия состоятся в кинозале «На Рижской», на общеобразовательных площадках г.Саратова.

Самых юных зрителей ждёт познавательная кинопрограмма «Космическая Одиссея» и просмотр тематического мультфильма.

Для зрителей постарше подготовлены

- интерактивная киновикторина «По гагаринским местам…»;

- киноэкскурсия по Народному музею Ю.А. Гагарина;

- культурно-познавательная программа «Зовет в полет торжественная звездность…»;

- киножурнал «Притяжение Саратова: 4 встречи с Юрием Гагариным» (уникальная кинохроника).

Продолжением кинопрограмм станут показы отечественных художественных фильмов «Главный» (реж.Ю.Кара, 6+, 105 мин.,) и «Время первых» (реж.Д.Киселев, 6+, 140 мин.). Обе картины включены в программу «Пушкинская карта».