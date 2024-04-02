Саратовские школьники могут отправиться в «Космическую Одиссею»

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Ко Дню космонавтики с 9 марта по 12 апреля областной методический киновидеоцентр проводит цикл познавательных кинопрограмм.Мероприятия состоятся в кинозале «На Рижской», на общеобразовательных площадках г.Саратова.Самых юных зрителей ждёт познавательная кинопрограмма «Космическая Одиссея» и просмотр тематического мультфильма.Для зрителей постарше подготовлены- интерактивная киновикторина «По гагаринским местам…»;- киноэкскурсия по Народному музею Ю.А. Гагарина;- культурно-познавательная программа «Зовет в полет торжественная звездность…»;- киножурнал «Притяжение Саратова: 4 встречи с Юрием Гагариным» (уникальная кинохроника).Продолжением кинопрограмм станут показы отечественных художественных фильмов «Главный» (реж.Ю.Кара, 6+, 105 мин.,) и «Время первых» (реж.Д.Киселев, 6+, 140 мин.). Обе картины включены в программу «Пушкинская карта».