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В Саратовской области дан старт месячнику по благоустройству

Новости
В Саратовской области дан старт месячнику по благоустройству


По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина на территории региона с 1 апреля стартовал месячник по благоустройству.

Масштабные работы, которым сегодня дан старт, позволят к майским праздникам сделать территории комфортнее. Это касается улично-дорожной сети, бульваров, аллей, парков, скверов, набережных и других общественных пространств, а также придомовых, внутридворовых и внутриквартальных зон.

Стоит отметить, что фактически территории начали приводить в порядок еще до начала месячника по благоустройству. Актуальные сезонные работы велись с учетом погодных условий.

«Субботник – еще один хороший повод оглянуться вокруг и внести свой, пусть и небольшой, но очень важный вклад в общее дело – навести и поддерживать порядок там, где живешь и работаешь ты, и где растут твои дети. Весной прошлого года на территории района в субботнике приняли участие более 150 человек, надеюсь и в этом году жители проявят не меньшую активность», – отметила глава Краснокутского муниципального района Валентина Гречушкина.