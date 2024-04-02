К юбилею А.Шнитке в музее краеведения представлен музыкальный проект «Зашифрованный в нотах»

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29 марта в Саратовском областном музее краеведения открылась выставка творческих работ в рамках проекта «Зашифрованный в нотах». Он был разработан музеем совместно с детской школой искусств № 1 им. Н.В. Грибкова к 90-летнему юбилею А.Г. Шнитке.Участниками проекта стали дети в возрасте от 12 до 14 лет. Для них были проведены творческие лаборатории в детской школе искусств и в музее краеведения. Ребята познакомились с самыми яркими и значимыми произведениями композитора. После прослушивания они постарались расшифровать закодированные в музыкальных произведениях смыслы, найти скрытые музыкальные коды, заключенные в звуках, и выразить их через изобразительное искусство – на бумаге в технике коллажа. Так появились работы «Буря эмоций», «Мысли композитора», «Искусство музыки», «Историческая вечность», «Нотный листопад», «90 лет музыке» и др.На выставке представлено 25 работ. Посетители могут проголосовать за понравившуюся картину непосредственно на выставке, которая экспонируется в зале с материалами, рассказывающими о выдающихся земляках. Также можно проголосовать на страничке музея в социальной сети ВКонтакте. Голосование продлится до 15 апреля.