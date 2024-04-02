Начался прием заявлений для зачисления детей в первый класс

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Заявления родителей (законных представителей) о приеме на обучение в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, принимаются общеобразовательными организациями в период с 1 апреля по 30 июня текущего года.Напомним, с правилами приема детей в учреждение можно ознакомиться на сайте школы. Заявление также можно подать лично в администрации района и по электронной почте.