Начался прием заявлений для зачисления детей в первый класс
Сегодня, 1 апреля, стартовал прием заявлений для записи детей в первый класс. Чтобы облегчить этот процесс, сделать его максимально комфортным, справедливым и прозрачным, подать заявление можно не выходя из дома через портал Госуслуги.
Заявления родителей (законных представителей) о приеме на обучение в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, принимаются общеобразовательными организациями в период с 1 апреля по 30 июня текущего года.
Напомним, с правилами приема детей в учреждение можно ознакомиться на сайте школы. Заявление также можно подать лично в администрации района и по электронной почте.
Заявления родителей (законных представителей) о приеме на обучение в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, принимаются общеобразовательными организациями в период с 1 апреля по 30 июня текущего года.
Напомним, с правилами приема детей в учреждение можно ознакомиться на сайте школы. Заявление также можно подать лично в администрации района и по электронной почте.