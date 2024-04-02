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На саратовском ж/д вокзале изменится маршрут выхода к платформам

Новости
В связи с реконструкцией железнодорожного вокзала Саратова с 2 апреля изменится маршрут выхода к пассажирским платформам.


Пройти на посадку в поезда дальнего следования возможно будет только через центральный вход, после прохождения процедуры досмотра.

Аналогичный маршрут предусмотрен для выхода к пригородным поездам, прибывающим на платформ №1, №2 и №3. При этом выйти на пригородную платформу №4 для посадки в электричку можно как через здание вокзала, так и со стороны автовокзала.

В процессе реконструкции пешеходный тоннель будет разделен на две части: по одной стороне можно будет выйти на пассажирские платформы, а по другой – на Привокзальную площадь или автовокзал.

Маршрут прохода в пригородные кассы вокзала для приобретения билетов останется неизменным.

Для удобства пассажиров в вокзальном комплексе размещена необходимая информация и навигация, по громкоговорящей связи сообщают о проводимых ремонтных работах.