Будущие художники провели живописный сеанс «Сын Отечества. Боголюбовский век»

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В Саратовском художественном училище имени Боголюбова состоялся живописный сеанс, посвященный 200-летию Алексея Петровича Боголюбова.В конкурсе приняло участие двадцать шесть студентов всех специальностей училища. Необходимо было создать образ прославленного художника. Можно было как поработать с живой моделью, так и решить постановку за счет живописной среды интерьера. Для выполнения задания студентам отводилось три часа. Каждый мог выбрать технику исполнения, от живописи до графики.Итоговые работы показали разнообразие как композиционных, так и исполнительских решений.