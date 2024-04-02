Дом, который построен по проекту архитектора Петрушко, получил зоны охраны

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Утверждены зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой работников Судоремонтного завода». Здание находится в Саратове на улице Лермонтова, 31.Историки считают, что проект пятиэтажного жилого дома был разработан институтом «Горпроект». Его автором стал архитектор Эдуард Петрушко. Здание было возведено на месте двух старых одноэтажных домов, работы велись силами Саратовского строительного отряда «Волгодонстрой». Предполагалось, что помещения будут переданы работникам Судоремонтного завода. Дом сдан в эксплуатацию в 1957 году.Для сохранения визуального восприятия исторического здания в городской среде Постановлением установлена охранная зона. Она располагается на части территории общего пользования по улицам Лермонтова и Соляная, а также на части городского квартала с объектом культурного наследия. Утвержденным документом запрещено новое капитальное строительство, изменение сложившихся линий застройки, прокладка инженерных коммуникаций по фасадам, устройство контейнерных площадок.Кроме того, для создания единства старых и новых построек установлена зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Она примыкает к охранной зоне со стороны улицы Соляной. Высота зданий на этой территории не может превышать 12 метров, фасады новых строений должны быть стилизованы под существующую историческую застройку. На этом участке запрещена частичная окраска фасадов, использование в отделке технологии «вентилируемых фасадов».