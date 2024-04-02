2 апреля 2024 ВТОРНИК
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Начался прием заявлений для зачисления детей в первый класс
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Будущие художники провели живописный сеанс «Сын Отечества. Боголюбовский век»
11:00 | 01 апреля
Дом, который построен по проекту архитектора Петрушко, получил зоны охраны
10:00 | 01 апреля
Центры соцобслуживания поддерживают семьи участников специальной военной операции
09:00 | 01 апреля
Продолжается прием заявок на 2-й Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Z патриот».
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В Институте химии СГУ им.Н.Г.Чернышевского прошло мероприятие для учащихся 6-8 классов «Химия волшебства»
18:37 | 29 марта
Боец и волонтер Ольга Рыжкина обвенчались на СВО
16:00 | 29 марта
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Центры соцобслуживания поддерживают семьи участников специальной военной операции

Новости
Центры соцобслуживания поддерживают семьи участников специальной военной операции


В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, в Саратовской области особое внимание уделяется поддержке родных и близких участников специальной военной операции.

Социозащитные учреждения региона проводят для них различные досуговые мероприятия, встречи и занятия по интересам.

Так, артисты театра «Саквояж» из центра соцобслуживания Балаковского района представили гостям спектакль «Строптивая Маша».

Кукольные персонажи, созданные руками «серебряных» волонтеров, очаровали и детей, и взрослых. По окончании представления все фотографировались с полюбившимися героями сказки.

Завершилась встреча спортивными состязаниями. Ребята с удовольствием поиграли в игры – шаффлборд, кульбутто, корнхолл, джакколо. «Серебряные» добровольцы выступали на спортивных площадках в качестве координаторов и судей, а мамы были активными болельщиками.