Центры соцобслуживания поддерживают семьи участников специальной военной операции

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В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, в Саратовской области особое внимание уделяется поддержке родных и близких участников специальной военной операции.Социозащитные учреждения региона проводят для них различные досуговые мероприятия, встречи и занятия по интересам.Так, артисты театра «Саквояж» из центра соцобслуживания Балаковского района представили гостям спектакль «Строптивая Маша».Кукольные персонажи, созданные руками «серебряных» волонтеров, очаровали и детей, и взрослых. По окончании представления все фотографировались с полюбившимися героями сказки.Завершилась встреча спортивными состязаниями. Ребята с удовольствием поиграли в игры – шаффлборд, кульбутто, корнхолл, джакколо. «Серебряные» добровольцы выступали на спортивных площадках в качестве координаторов и судей, а мамы были активными болельщиками.