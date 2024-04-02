Продолжается прием заявок на 2-й Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Z патриот».

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Конкурс проводится в следующих номинациях:«Z-за Победой»«Сила V правде»«Мы – против нацизма»«Вечный огонь- вечная память»«Маленькое сердце -Большие мечты»«Письмо обращение Российских школьников к мировым лидерам»В конкурсе могут участвовать учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений в возрасте от 7 до 18 лет из регионов РФ.Условия участия в конкурсе - на официальном сайте мероприятия www.zpatrioticpictures.ru