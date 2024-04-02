Продолжается прием заявок на 2-й Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Z патриот».
Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Z-за Победой»
«Сила V правде»
«Мы – против нацизма»
«Вечный огонь- вечная память»
«Маленькое сердце -Большие мечты»
«Письмо обращение Российских школьников к мировым лидерам»
В конкурсе могут участвовать учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений в возрасте от 7 до 18 лет из регионов РФ.
Условия участия в конкурсе - на официальном сайте мероприятия www.zpatrioticpictures.ru