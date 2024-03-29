Боец и волонтер Ольга Рыжкина обвенчались на СВО

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СВО не стала препятствием для влюбленных. Волонтер Ольга Рыжкина и боец с позывным «Карел» обвенчались буквально на передовой. Командование поддержало будущих молодоженов.Собрались гости – некоторые бойцы прибыли из других батальонов, добрались даже журналисты Первого канала. Командир батальона расписал вступающих в брак, выдав документ «о намерениях», так как юридически зарегистрировать акт гражданского состояния не мог. На основании этой бумаги молодожены потом получили в России свидетельство о браке.Церемонию венчания провел священник отец Сергий, находившийся в зоне СВО. Он специально приехал, узнав о событии, чтобы совершить обряд. По соображениям безопасности, вся процедура заняла не более 10 минут.За здоровье молодых гости выпили газировки вместо шампанского, а потом все вернулись на позиции – свадебный пир состоялся, но угощались солдаты уже в окопах и блиндажах.Ольга Рыжкина не думала, что судьба подарит ей неожиданную встречу с близким по духу человеком. Случайное знакомство на московском вокзале, где «Карел» оказался в результате ротации, – ехал к родным, привело к рождению новой семьи. Боец нечаянно задел Ольгу рюкзаком, подошел извиниться, после чего завязался разговор, а потом начались долгие теплые отношения. Ольга считает: любви всегда и везде есть место, отвечая тем, кто утверждает, что на войне любви быть не должно. Также она не думает о будущем, но знает: когда закончится СВО, ей вместе с мужем будет чем заняться на новых территориях – помощь здесь будет нужна еще долго.Помогать военным и жителям Новороссии в качестве волонтера юрист Ольга Рыжкина стала сразу, как началась СВО. На собственной машине девушка доставляла грузы гуманитарной помощи, действуя сначала спонтанно. Сегодня Ольга отлично знает, в чем нуждается гражданское население, что необходимо доставить военнослужащим.Очень востребованы автоматизированные средства эвакуации. Тележки на гусеницах на дистанционном управлении используются для вывоза раненых с передовой, когда нет возможности к ним подобраться. На этих же тележках бойцам подвозят и боеприпасы. Всегда нужны приборы ночного видения, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы.А еще бойцам нужны письма. По словам Ольги Рыжкиной, они всегда ждут и с радостью читают послания не только от детей. Некоторые ребята начинают переписываться с девушками или женщинами, оставившими в письмах адрес или телефон. Ольга подчеркивает, что это очень важно для солдат: у любви и надежды есть шанс пробиться даже в суровых условиях.Фото из личного архива Ольги Рыжкиной