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Родители саратовских школьников попробовали себя в роли выпускников

Новости
Родители саратовских школьников попробовали себя в роли выпускников


Накануне в СГУ состоялась Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».

Родители выпускников, педагоги, студенты, общественные деятели, руководство вуза, представители Правительства области, правоохранительных органов, деятели культуры и искусства сдавали единый государственный экзамен по истории.

Специально для гостей экзамен был организован по всем правилам проведения ГИА. В ходе пробного ЕГЭ родители прошли через все процедуры экзамена: зарегистрировались, сдали телефоны и личные вещи, прошли предэкзаменационный контроль и инструктаж, заполнили бланки. Они смогли на личном опыте познакомиться с тем, как осуществляется контроль на госэкзамене, какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

Участие в мероприятии также приняла заместитель министра образования области Ирина Чинаева. Вместе с родителями она прошла всю процедуру сдачи ЕГЭ.

«День сдачи ЕГЭ с родителями проводится в нашем регионе уже восьмой год. Желающих попробовать свои силы всегда много, приходят бывшие выпускники, мамы и даже бабушки нынешних выпускников, которые волнуются не меньше детей. Уверена, что увидев своими глазами все нюансы экзамена, они смогут помочь ребятам справиться с волнением и убедят их в том, что процедура абсолютно проста и понятна каждому», – отметила замминистра.

Марина Малофеева пришла на ЕГЭ, чтобы поддержать своего сына, которому предстоит сдавать историю в этом году:

«Мы пришли семьей – мой сын, я и бабушка, которая тоже принимает участие в воспитании сына. Готовимся к экзамену все вместе, поэтому и пришли попробовать себя. Хорошо, что такая возможность есть у каждого родителя».

Участие в акции приняли более 100 человек, каждый из них написал сокращенный вариант ЕГЭ, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.