В Саратовской области из-за паводка введен режим повышенной готовности

просмотров: 54

Губернатор Роман Бусаргин подписал распоряжение о введении с 28 марта на территории области режима повышенной готовности в связи с возможными происшествиями и чрезвычайными ситуациями, связанными с весенним паводком.Органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано обеспечить постоянный мониторинг паводковой обстановки, готовность сил и средств, привлекаемых для предупреждения ЧС, подготовить объездные маршруты для подтопленных участков, подготовить пункты временного размещения населения, обеспечить своевременное информирование жителей о паводковой обстановке на территории района.Координация соответствующих мероприятий возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при правительстве региона.