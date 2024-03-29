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В Саратовской области из-за паводка введен режим повышенной готовности

Новости
В Саратовской области из-за паводка введен режим повышенной готовности


Губернатор Роман Бусаргин подписал распоряжение о введении с 28 марта на территории области режима повышенной готовности в связи с возможными происшествиями и чрезвычайными ситуациями, связанными с весенним паводком.

Органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано обеспечить постоянный мониторинг паводковой обстановки, готовность сил и средств, привлекаемых для предупреждения ЧС, подготовить объездные маршруты для подтопленных участков, подготовить пункты временного размещения населения, обеспечить своевременное информирование жителей о паводковой обстановке на территории района.

Координация соответствующих мероприятий возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при правительстве региона.

В Саратовской области из-за паводка введен режим повышенной готовности