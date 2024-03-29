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Шесть проектов Саратовской области получили льготные займы по программам ФРП

Новости
Шесть проектов Саратовской области получили льготные займы по программам ФРП

О привлечении мер господдержки в промкомплекс сообщил заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

На заседании Правительства области он отметил, что в 2023 году поддержку по линии Фонда развития промышленности РФ и совместным с региональным ФРП программам саратовским предприятиям выделены льготные займы на реализацию 6 проектов на общую сумму 1,94 млрд руб. Средства направлены на приобретение оборудования. Получатели поддержки - производители углеродных волокон, синтетических тканей, стекла, электроники, компонентов для автопрома.

Также поддержка предоставлялась по линии региональной госпрограммы «Развитие промышленности в Саратовской области». Суммарная поддержка проектов развития промышленности по этой линии превысила 63,1 млн руб. Часть этих средств - 29,7 млн – позволила 16 предприятиям возместить часть затрат на приобретение нового оборудования.

Кроме того, из федерального бюджета на поддержку разработки электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры субсидии получили 7 промышленных предприятий на сумму 2,7 млрд руб.