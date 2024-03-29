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Пользователи соцсетей интересуются реализацией инвестпроектов

Новости
Пользователи соцсетей интересуются реализацией инвестпроектов


С начала года через автоматизированную систему «Инцидент-менеджмент» из социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджера Telegram в министерство инвестиционной политики поступило более 20 обращений. Чаще всего пользователи интересовались реализацией в Саратовской области инвестиционных проектов. Напомним, что в инвестиционном портфеле региона на сегодняшний день находится 203 проекта.

«Особое внимание уделено развитию предприятий в муниципальных районах области. Это направление работы всегда было приоритетным. В рамках внедрения муниципального инвестиционного стандарта министерство активнее информирует жителей о реализуемых проектах. Отдельно затрагивались вопросы по созданию технопарка «Saratov Digital». Также жителей интересовали элементы Регионального инвестиционного стандарта: где посмотреть инвесткарту и как обратиться в Корпорацию развития. На все вопросы были даны подробные ответы специалистов», - отмечает первый заместитель министра инвестиционной политики Вера Лазукина.

Свои обращения по вопросам инвестиционного развития можно оставлять и при помощи Платформы обратной связи. Для этого на официальном сайте или в сообществе ведомства «Вконтакте» необходимо нажать на виджет «Решаем вместе», авторизоваться на портале «Госуслуги» и рассказать о своей проблеме либо предложении.