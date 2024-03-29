XXXVII Собиновский фестиваль будет посвящён творчеству М.Глинки и А. Шнитке

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С 21 мая по 4 июня на Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета пройдёт XXXVII Собиновский музыкальный фестиваль.В этом году его тема обозначена как «Контрасты» и посвящена юбилеям двух гениев отечественной музыки — 220-летию со дня рождения Михаила Глинки и 90-летию со дня рождения Альфреда Шнитке.Откроется фестиваль 21 мая большим концертом, составленным из произведений Михаила Ивановича Глинки. В исполнении симфонического оркестра театра прозвучат известнейшие опусы композитора – «Вальс-фантазия», «Камаринская» и одна из испанских увертюр «Воспоминание о летней ночи в Мадриде». Во втором отделении солисты и хор театра представят сцены из оперы «Руслан и Людмила». Режиссер концертной постановки - Андрей Сергеев. За дирижерским пультом – народный артист России Юрий Кочнев.Следующий день фестиваля будет посвящен творчеству Альфреда Шнитке. В эксклюзивной программе концерта — музыка к кинофильму «Мастер и Маргарита», симфонические композиции «Гоголь-сюита» и «РИТУАЛ. Памяти погибших во Второй мировой войне». В этот же вечер состоится мировая премьера балета Альфреда Шнитке «Лабиринты». Балет написан композитором в 1971 г. по предложению Владимира Васильева. Однако полноценная театрально-сценическая постановка так и не состоялась. На Собиновском фестивале «Лабиринты» представит саратовский хореограф Диана Вайлова, успешно дебютировавшая на Новой сцене в прошлом году в качестве балетмейстера спектакля «Паганини». Сценограф постановки – Сергей Болдырев, художник по костюмам – Ольга Колесникова. В спектакле заняты артисты балета театра.В оперных спектаклях фестиваля в главных партиях выступят гастролеры из Большого театра России Гузель Шарипова и Дмитрий Кондратков из Музыкального театра Станиславского в «Травиате», его коллега по театру Ксения Мусланова и солист «Новой оперы» Андрей Борисенко в «Князе Игоре», солистка Мариинского театра Екатерина Сергеева и Артем Гарнов из «Новой оперы» в «Царской невесте». Партию Сусанина в опере «Жизнь за царя» споет бас из Мариинского театра Юрий Власов.Балетные спектакли «Дон Кихот», «Жизель», «Раймонда» пройдут с участием солистов Михайловского театра Санкт-Петербурга, Венгерского государственного балета, Челябинского театра оперы и балета и Большого театра России.Продолжается прием заявок на Конкурс Конкурсов вокалистов, который пройдет 31 мая и 2 июня. В двух турах Конкурса примут участие 12 молодых певцов, уже ставших лауреатами всероссийских и международных вокальных состязаний. Вторым туром приглашен дирижировать Евгений Самойлов из Московского театра «Новая опера».В дни фестиваля в рамках всероссийского проекта Международные культурные центры также планируется проведение пресс-конференций, выставок-презентаций и музыкально-литературных лекториев, посвященных творчеству Глинки и Шнитке.Завершится Собиновский фестиваль большим Гала-концертом с участием солистов театра и победителей Конкурса вокалистов.