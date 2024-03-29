Московские эксперты дали рекомендации саратовским терапевтам

просмотров: 81

Выездная комиссия во главе с руководителем группы по развитию телемедицинских технологий Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Линаром Жамаловым посетила ряд медицинских учреждений города и области, ознакомилась с их работой.В Советской и Энгельсской районных больницах, в Саратовской городской клинической больнице № 9, в поликлинике в мкр. Звезда, в Саратовской городской поликлинике №16 эксперты оценивали работу врачей-терапевтов, организацию и маршрутизацию пациентов в ходе диспансеризации и диспансерного наблюдения, знакомились с организацией службы в целом.В ходе итоговой встречи, прошедшей на площадке областного минздрава под председательством министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, эксперты дали высокую оценку проводимой диспансеризации. Саратовская область – неизменный лидер по выявляемости заболеваний в ходе диспансеризации, вместе с тем московские коллеги отметили важность и необходимость усиления работы дальнейшего диспансерного наблюдения пациентов.«Максимально приятно приезжать в Саратовскую область. Работа терапевтической службы здесь организована на высоком уровне, диспансеризация проводится достойно, немаловажную роль здесь играет работа внештатных специалистов», - отметил Линар Жамалов.Олег Костин поблагодарил московских коллег за работу, подчеркнул, что все данные рекомендации будут приняты во внимание.«Эксперты совершенно правы. Мы научились выявлять заболевания, но теперь важно, не потеряв этих пациентов, вести их дальше, вовремя корректировать лечение, наблюдать. Надеюсь, что с помощью специалистов Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины мы сможет отладить процесс диспансерного наблюдения, чтобы ни один не остался без врачебного внимания. Качество диспансерного наблюдения будем повышать», - подытожил Олег Костин.