Школьники Саратовской области изучают технологии тестирования программных продуктов

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В Саратовской области продолжается ежегодный Всероссийский образовательный проект «Урок Цифры», направленный на развитие знаний в сфере цифровой экономики, а также на раннюю профориентацию детей. Традиционно организаторами мероприятия стали министерство цифрового развития и связи области совместно с министерством образования области.Урок состоял из лекции и тренажера для закрепления знаний. На лекции ребята узнали, что такое тестирование продукта в ИТ и почему оно так важно, как «ловить» ошибки в программном обеспечении, а также о различных типах и методиках тестирования программного продукта, в том числе применяемых компанией 1С.Поработав с тренажером на сайте урокцифры.рф, обучающиеся приобрели важные навыки владения цифровыми инструментами. Все уровни тренажера были объединены одним детективным сюжетом, их можно проходить в любой последовательности, а за прохождение всех уровней предусмотрена призовая игра.Всего в мероприятии приняли участие 697 учащихся из 41 образовательного учреждения на территории 21 муниципального района.«Проведенный урок был полезен для ребят и помог понять основные принципы и методы технологий тестирования в процессе разработки программного обеспечения. Школьники узнали, что тестирование любого программного обеспечения проводят для проверки его работоспособности, производительности, надежности и соответствия требованиям заказчика. Оно помогает обнаружить и исправить ошибки и проблемы в работе программы, а также повысить уровень удовлетворенности пользователей его применением», - отметила первый заместитель министра цифрового развития и связи области Анастасия Черепанова.Урок «Технологии тестирования» на сайте: https://урокцифры.рф/lessons/qa пройден саратовскими школьниками более 17 862 раз. Наиболее активное участие в нем приняли учащиеся из Саратова, Балашова и Энгельса.