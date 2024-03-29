29 марта 2024 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 29 марта
Родители саратовских школьников попробовали себя в роли выпускников
15:00 | 29 марта
В Саратовской области из-за паводка введен режим повышенной готовности
14:00 | 29 марта
Шесть проектов Саратовской области получили льготные займы по программам ФРП
13:00 | 29 марта
Пользователи соцсетей интересуются реализацией инвестпроектов
12:00 | 29 марта
XXXVII Собиновский фестиваль будет посвящён творчеству М.Глинки и А. Шнитке
11:00 | 29 марта
Московские эксперты дали рекомендации саратовским терапевтам
10:00 | 29 марта
Школьники Саратовской области изучают технологии тестирования программных продуктов
09:00 | 29 марта
Более 40 мероприятий провели в регионе на территориях, благоустроенных по нацпроекту
07:41 | 29 марта
Средства на поддержку пострадавшим в теракте продолжают поступать
07:40 | 29 марта
Средства на поддержку пострадавшим в теракте продолжают поступать
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Более 40 мероприятий провели в регионе на территориях, благоустроенных по нацпроекту

Новости
Более 40 мероприятий провели в регионе на территориях, благоустроенных по нацпроекту


В Саратовской области, начиная с декабря 2023 года на территориях, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», проводились мероприятия для жителей.

Так, в период новогодних каникул в парках и во дворах многоквартирных домов, ранее благоустроенных по проекту, в Саратове, Энгельсе, Базарном Карабулаке прошли по-настоящему сказочные мероприятия, ведущими которых выступили Дед Мороз и символ года-дракон.

Накануне Старого Нового года в рабочем поселке Самойловка провели обряд колядования на площадке в центральном парке. Территория парка выбрана не случайно, после проведения благоустройства, она стала местом, где на регулярной основе проводятся мероприятия для жителей рабочего поселка.

Также состоялся и ряд спортивных мероприятий. В преддверии Дня защитника Отечества на хоккейном коробке в Хвалынске и в посёлке Михайловский провели товарищеские хоккейные матчи.

А уже в марте в Саратове на бульваре по улице имени Рахова В.Г. состоялось праздничное мероприятие «Мы вместе», посвященное 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

Звучали патриотические песни и стихи, с танцевальными номерами выступали творческие коллективы.

«С каждым годом количество дворовых и общественных территорий, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, становится все больше. Всего за пять лет реализации проекта благоустроено 1138 территорий. Для жителей федеральный проект – это отличная возможность получить современные зоны отдыха рядом с домом. В этом году граждане могут выбрать из более 200 общественных пространств то самое, которое на их взгляд должно быть благоустроено в первую очередь», - отмечает и.о. заместителя председателя Правительства области, министр строительства и ЖКХ Саратовской области Сергей Соколов.

Напомним, принять участие в голосовании может любой житель нашей области старше 14 лет. Оставить свой голос можно на сайте za.gorodsreda.ru.