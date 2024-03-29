Более 40 мероприятий провели в регионе на территориях, благоустроенных по нацпроекту

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В Саратовской области, начиная с декабря 2023 года на территориях, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», проводились мероприятия для жителей.Так, в период новогодних каникул в парках и во дворах многоквартирных домов, ранее благоустроенных по проекту, в Саратове, Энгельсе, Базарном Карабулаке прошли по-настоящему сказочные мероприятия, ведущими которых выступили Дед Мороз и символ года-дракон.Накануне Старого Нового года в рабочем поселке Самойловка провели обряд колядования на площадке в центральном парке. Территория парка выбрана не случайно, после проведения благоустройства, она стала местом, где на регулярной основе проводятся мероприятия для жителей рабочего поселка.Также состоялся и ряд спортивных мероприятий. В преддверии Дня защитника Отечества на хоккейном коробке в Хвалынске и в посёлке Михайловский провели товарищеские хоккейные матчи.А уже в марте в Саратове на бульваре по улице имени Рахова В.Г. состоялось праздничное мероприятие «Мы вместе», посвященное 10-летию воссоединения Крыма с Россией.Звучали патриотические песни и стихи, с танцевальными номерами выступали творческие коллективы.«С каждым годом количество дворовых и общественных территорий, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, становится все больше. Всего за пять лет реализации проекта благоустроено 1138 территорий. Для жителей федеральный проект – это отличная возможность получить современные зоны отдыха рядом с домом. В этом году граждане могут выбрать из более 200 общественных пространств то самое, которое на их взгляд должно быть благоустроено в первую очередь», - отмечает и.о. заместителя председателя Правительства области, министр строительства и ЖКХ Саратовской области Сергей Соколов.Напомним, принять участие в голосовании может любой житель нашей области старше 14 лет. Оставить свой голос можно на сайте za.gorodsreda.ru.