28 марта 2024 ЧЕТВЕРГ
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18:00 | 28 марта
Пушкинская библиотека отмечает юбилей
17:00 | 28 марта
В канун 80-й годовщины Великой Победы в Саратове будет переиздан сборник рассказов Константина Федина
16:00 | 28 марта
В честь А. Боголюбова открывается юбилейная выставка в Радищевском музее
15:00 | 28 марта
Карьерные консультанты службы занятости помогают школьникам и студентам в выборе будущей профессии
14:00 | 28 марта
Производители беспилотников освобождены от налогов
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Спасатели помогли ветеринарам попасть к больным животным
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Мужчины и женщины могут проверить свое репродуктивное здоровье
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В Год семьи региональный материнский капитал оформили 270 семей области
11:00 | 28 марта
Студенты-аграрии будут проходить практику на сельхозпредприятиях
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Пушкинская библиотека отмечает юбилей

Новости
Областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина 29 марта исполняется 105 лет!
Пушкинская библиотека отмечает юбилей


Многим поколениям саратовских читателей Пушкинка стала добрым другом на всю жизнь. Здесь начинается крепкая и теплая дружба с книгами, сюда приходят классом или группой на интересную беседу, встречу с писателями или другие увлекательные мероприятия, а также на кукольные спектакли библиотеатра «Мурава» или просто к знакомому библиотекарю за советом или рекомендацией.

В юбилейный для Пушкинской библиотеки год стартовала акция «105 поздравлений Пушкинке». Присоединяйтесь и поздравьте любимую библиотеку в любом творческом формате: запишите видео-поздравление или сделайте видео-открытку с добрыми фразами в адрес Пушкинки, поделитесь в эссе размышлениями о роли библиотеки в вашей жизни, забавными историями и открытиями, связанными с ней. Возможно, вы решите сделать «юбиляру» музыкальный подарок или посвятить стихи собственного сочинения, или смастерить своими руками творческую поделку на тему чтения и литературных героев. Лучшие поздравления будут размещены на сайте библиотеки в специальном разделе, а все участники акции получат электронные сертификаты. Прием поздравлений продлится до октября 2024 года.

Пушкинская библиотека отмечает юбилей

Пушкинская библиотека получила в дар от благодарных читателей уникальное «издание» книги Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Оно представляет собой… оригинальный имбирный пряник, изготовленный в виде разворота книги в твердом переплете с золотом на корешке в 3D формате – с объемными иллюстрациями, цитатой из произведения и прекрасно выполненными героями! Это съедобное великолепие бережно хранится в Пушкинке и обязательно будет представлено на выставке лучших поделок по окончании акции.

Подробнее узнать о формате работ, ознакомиться с Положением акции можно на сайте Пушкинки, кликнув на большой баннер с надписью «Поздравь любимую библиотеку!». Там же вы увидите поступившие на данный момент поздравления в адрес библиотеки от известных писателей, коллег-библиотекарей и читателей.
Присоединяйтесь к участию в юбилейной акции и не ограничивайте свою фантазию и душевные порывы!