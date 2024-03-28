Пушкинская библиотека отмечает юбилей

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Многим поколениям саратовских читателей Пушкинка стала добрым другом на всю жизнь. Здесь начинается крепкая и теплая дружба с книгами, сюда приходят классом или группой на интересную беседу, встречу с писателями или другие увлекательные мероприятия, а также на кукольные спектакли библиотеатра «Мурава» или просто к знакомому библиотекарю за советом или рекомендацией.В юбилейный для Пушкинской библиотеки год стартовала акция «105 поздравлений Пушкинке». Присоединяйтесь и поздравьте любимую библиотеку в любом творческом формате: запишите видео-поздравление или сделайте видео-открытку с добрыми фразами в адрес Пушкинки, поделитесь в эссе размышлениями о роли библиотеки в вашей жизни, забавными историями и открытиями, связанными с ней. Возможно, вы решите сделать «юбиляру» музыкальный подарок или посвятить стихи собственного сочинения, или смастерить своими руками творческую поделку на тему чтения и литературных героев. Лучшие поздравления будут размещены на сайте библиотеки в специальном разделе, а все участники акции получат электронные сертификаты. Прием поздравлений продлится до октября 2024 года.Пушкинская библиотека получила в дар от благодарных читателей уникальное «издание» книги Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Оно представляет собой… оригинальный имбирный пряник, изготовленный в виде разворота книги в твердом переплете с золотом на корешке в 3D формате – с объемными иллюстрациями, цитатой из произведения и прекрасно выполненными героями! Это съедобное великолепие бережно хранится в Пушкинке и обязательно будет представлено на выставке лучших поделок по окончании акции.Подробнее узнать о формате работ, ознакомиться с Положением акции можно на сайте Пушкинки, кликнув на большой баннер с надписью «Поздравь любимую библиотеку!». Там же вы увидите поступившие на данный момент поздравления в адрес библиотеки от известных писателей, коллег-библиотекарей и читателей.Присоединяйтесь к участию в юбилейной акции и не ограничивайте свою фантазию и душевные порывы!