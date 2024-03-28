В канун 80-й годовщины Великой Победы в Саратове будет переиздан сборник рассказов Константина Федина

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В министерстве информации и массовых коммуникаций состоялось подведение итогов конкурсного отбора по определению получателей из бюджета области денежных средств на издание социально значимой литературы.Итоги конкурса прокомментировал министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов:«Членами конкурсной комиссии единогласно был поддержан сборник рассказов «Мальчики» Константина Федина, который не переиздавался с середины прошлого века. Поддержка издания качественной художественной детской литературы никогда ни у кого не вызывала сомнений. Радует то, что благодаря поддержке губернатора области Романа Бусаргина, продолжается давняя и очень хорошая традиция финансовой поддержки издания социально значимой литературы разной направленности: детской, краеведческой, исторической. Особую важность и значимость эта работа приобретает в канун 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которую мы все будем отмечать в следующем году».В сборник рассказов «Мальчики» Константина Федина вошли рассказы: «Сазаны», созданный на основе воспоминаний о детстве в Саратове, «Вася» и «Мальчик из Семлёва» о смелых поступках детей во время войны, «Командир» о юном командире пулемётной роты.Финансовую поддержку получит издание «Прикоснись к Родине» (ООО «Издательство «КУБиК») для детей с интеллектуальными нарушениями. Книга в доступной форме содержит самую главную информацию о нашей стране – России, о населяющих её народах, основных праздниках и традициях. Большое внимание будет уделено народным промыслам, наиболее важным профессиям и, конечно же, нравственным ценностям.Членами конкурсной комиссии были также поддержаны рукописи краеведческой и патриотической направленности.Первая книга из серии книг-альбомов о саратовских архитекторах (ООО «Орион») посвящена Семёну Акимовичу Каллистратову (1874-1966) – выдающемуся российскому архитектору, автору проектов зданий, ставших архитектурными символами Саратова, - консерватории и гостиницы «Астория» («Волга»). Основная деятельность архитектора связана с Новороссийском и Саратовом.Дополненное издание «Сидоров против Гиммлера. Раскрытая тайна ареста» Александра Симонова (ООО «Волга») рассказывает о двух красноармейцах, одним из которых был саратовец Иван Егорович Сидоров, которые взяли в плен идеолога и организатора Холокоста Гиммлера. Вторая часть книги – повесть «Легенда – собственная жизнь» рассказывает о подвиге юной разведчицы Нины Латышевой.