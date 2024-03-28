В честь А. Боголюбова открывается юбилейная выставка в Радищевском музее

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Выставка «Браво, Боголюбов! К 200-летию со дня рождения художника» готовится к открытию в Радищевском музее (ул. Радищева, 39). Экспозиция будет работать с 29 марта по 15 сентября 2024 года.Национальный выставочный проект «Браво, Боголюбов!» организованный при поддержке министерства культуры Российской Федерации, посвящен Алексею Петровичу Боголюбову — русскому пейзажисту и маринисту, крупному деятелю отечественной культуры второй половины XIX века, основателю Радищевского музея.А.П. Боголюбов занимает уникальное место в отечественной и европейской художественной среде, его культурная деятельность поражает своей многогранностью и масштабом, а созданные произведения разнообразием и сложностью живописных решений. Выставка призвана познакомить современных зрителей с автором, блестяще овладевшим практически всеми разновидностями пейзажной живописи: от марины, в том числе батальной, до городских и природных ландшафтов и пленэрных пейзажных этюдов.Выставка объединила ряд Российских музеев, которые приняли участие в организации: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, Ульяновский областной художественный музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Нижегородский государственный художественный музей, Серпуховский историко-художественный музей, Башкирский государственный художественный музей имени М.В. Нестерова.Доступно по Пушкинской карте.