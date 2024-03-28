Карьерные консультанты службы занятости помогают школьникам и студентам в выборе будущей профессии

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Профконсультанты территориальных центров занятости населения Саратовской области проводят в школах, колледжах и вузах выездные мероприятия - карьерные мастер-классы, тестирования и профориентационные игры, помогающие определиться молодому поколению с выбором будущей профессии.Кроме того, совместно с учебными заведениями, работодателями и общественными организациями области специалисты службы занятости организуют Дни выбора профессии, Дни карьеры, встречи с работодателями, экскурсии на крупные предприятия области, деловые игры.Так, с начала года в профориентационных мероприятиях приняли участие более 2,6 тысячи школьников и студентов области.«Главная цель профориентационной работы – познакомить молодых людей с возможностями и запросами регионального рынка труда, требованиями современных работодателей. Карьерные консультанты рассказывают о способах повышения конкурентоспособности для успешного трудоустройства. Кроме того, специалисты центра занятости презентуют возможности портала «Работа России»», - рассказала заместитель министра Наталья Михайлова.Проводимые мероприятия направлены на информирование учащихся об актуальных трендах рынка труда, востребованных в регионе профессиях, а также знакомство с имеющимися программами трудоустройства в свободное от учебы время, условиями работы и оплаты труда.Необходимо отметить, что во время летних каникул в детских оздоровительных лагерях области реализуется проект «Марафон профессий», основная цель которого - содействие профессиональному самоопределению молодежи, популяризация рабочих и инженерных профессий, а также профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков.