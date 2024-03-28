28 марта 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 28 марта
Пушкинская библиотека отмечает юбилей
17:00 | 28 марта
В канун 80-й годовщины Великой Победы в Саратове будет переиздан сборник рассказов Константина Федина
16:00 | 28 марта
В честь А. Боголюбова открывается юбилейная выставка в Радищевском музее
15:00 | 28 марта
Карьерные консультанты службы занятости помогают школьникам и студентам в выборе будущей профессии
14:00 | 28 марта
Производители беспилотников освобождены от налогов
13:00 | 28 марта
Спасатели помогли ветеринарам попасть к больным животным
12:21 | 28 марта
В СГУ впервые прошёл День учителя физики
12:08 | 28 марта
Мужчины и женщины могут проверить свое репродуктивное здоровье
12:00 | 28 марта
В Год семьи региональный материнский капитал оформили 270 семей области
11:00 | 28 марта
Студенты-аграрии будут проходить практику на сельхозпредприятиях
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Карьерные консультанты службы занятости помогают школьникам и студентам в выборе будущей профессии

Новости
Карьерные консультанты службы занятости помогают школьникам и студентам в выборе будущей профессии


Профконсультанты территориальных центров занятости населения Саратовской области проводят в школах, колледжах и вузах выездные мероприятия - карьерные мастер-классы, тестирования и профориентационные игры, помогающие определиться молодому поколению с выбором будущей профессии.

Кроме того, совместно с учебными заведениями, работодателями и общественными организациями области специалисты службы занятости организуют Дни выбора профессии, Дни карьеры, встречи с работодателями, экскурсии на крупные предприятия области, деловые игры.

Так, с начала года в профориентационных мероприятиях приняли участие более 2,6 тысячи школьников и студентов области.

«Главная цель профориентационной работы – познакомить молодых людей с возможностями и запросами регионального рынка труда, требованиями современных работодателей. Карьерные консультанты рассказывают о способах повышения конкурентоспособности для успешного трудоустройства. Кроме того, специалисты центра занятости презентуют возможности портала «Работа России»», - рассказала заместитель министра Наталья Михайлова.

Проводимые мероприятия направлены на информирование учащихся об актуальных трендах рынка труда, востребованных в регионе профессиях, а также знакомство с имеющимися программами трудоустройства в свободное от учебы время, условиями работы и оплаты труда.

Необходимо отметить, что во время летних каникул в детских оздоровительных лагерях области реализуется проект «Марафон профессий», основная цель которого - содействие профессиональному самоопределению молодежи, популяризация рабочих и инженерных профессий, а также профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков.