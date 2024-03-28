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Производители беспилотников освобождены от налогов

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В Саратовской области принят проект закона, предусматривающий расширение перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0% при применении упрощенной системы налогообложения - льгота вводится для производителей беспилотных авиационных систем.



«Законопроект разработан в целях создания благоприятных условий для развития индивидуального предпринимательства», - подчеркнул министр экономического развития Андрей Разборов.

Налоговая ставка в размере 0% установлена для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, сфере оказания услуг по предоставлению мест для временного проживания.

«Налоговые каникулы» доступны для 110 видов деятельности.

Кроме этого, принят проект закона, направленный на сохранение объектов культурного наследия и развитие транспортной инфраструктуры области.

«Зачастую здания имеют высокую степень износа, нуждаются в проведении неотложных работ по их восстановлению, поэтому мы предложили ввести льготу, которой в течение одного года смогут воспользоваться организации, выполнившие работы по сохранению объекта культурного наследия на сумму от 5 млн рублей без использования бюджетных средств России», - отметил Андрей Разборов.

Срок действия льготы рассчитан на пять лет.

Также на региональном уровне продлена федеральная льгота по налогу на имущество организаций, осуществивших капитальные вложения в объекты судоходных и портовых гидротехнических сооружений, инфраструктуру воздушного транспорта.

«Данная мера содействует решению задач по развитию речного судоходства, увеличению объема внутренних авиаперевозок и повышению доступности перелетов для россиян, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Особенно это актуально для Саратовской области, которая является одним из транспортных узлов страны», - подчеркнул министр экономического развития области.

Налоговые льготы введены по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина.