Производители беспилотников освобождены от налогов

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«Законопроект разработан в целях создания благоприятных условий для развития индивидуального предпринимательства», - подчеркнул министр экономического развития Андрей Разборов.Налоговая ставка в размере 0% установлена для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, сфере оказания услуг по предоставлению мест для временного проживания.«Налоговые каникулы» доступны для 110 видов деятельности.Кроме этого, принят проект закона, направленный на сохранение объектов культурного наследия и развитие транспортной инфраструктуры области.«Зачастую здания имеют высокую степень износа, нуждаются в проведении неотложных работ по их восстановлению, поэтому мы предложили ввести льготу, которой в течение одного года смогут воспользоваться организации, выполнившие работы по сохранению объекта культурного наследия на сумму от 5 млн рублей без использования бюджетных средств России», - отметил Андрей Разборов.Срок действия льготы рассчитан на пять лет.Также на региональном уровне продлена федеральная льгота по налогу на имущество организаций, осуществивших капитальные вложения в объекты судоходных и портовых гидротехнических сооружений, инфраструктуру воздушного транспорта.«Данная мера содействует решению задач по развитию речного судоходства, увеличению объема внутренних авиаперевозок и повышению доступности перелетов для россиян, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Особенно это актуально для Саратовской области, которая является одним из транспортных узлов страны», - подчеркнул министр экономического развития области.Налоговые льготы введены по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина.