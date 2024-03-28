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Спасатели помогли ветеринарам попасть к больным животным

Новости
Спасатели помогли ветеринарам попасть к больным животным

26 марта в поселке Восточный Дергачевского района для проведения специальных мероприятий специалистам государственной ветеринарной службы потребовалась помощь спасателей, чтобы перебраться к месту проведения работ.

В связи с половодьем и разливом реки Алтата (в районе поселка Славин) перекрыто движение по дороге, ведущей в поселок Восточный, где 25 марта по результатам лабораторных исследований были выявлены больные бруцеллезом животные. Для проведения специальных мероприятий по изоляции инфицированных животных, созданию дезинфекционных барьеров и проведения дезинфекции, вручения требований владельцам, проведению отбора проб для исследования от всех восприимчивых животных в эпизоотических очагах, а также выяснению причин заноса инфекции ветеринарным специалистам потребовалось обратиться в Службу спасения Саратовской области.

Благодаря слаженной и оперативной работе спасателей Ершовского аварийно-спасательного формирования Облспаса, использовавших плавсредство, через поврежденный участок дороги были переправлены сотрудники управления ветеринарии Правительства Саратовской области и Дергачевской районной станции по борьбе с болезнями животных.

На другом участке дороги помощь в доставке к месту проведения работ оказал глава Восточного муниципального образования Дергачевского района Сергей Галкин.

Благодаря слаженной работе всех служб удалось провести комплекс специальных мероприятий, предусмотренных ветеринарным законодательством.