В Год семьи региональный материнский капитал оформили 270 семей области

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В 2024 году, объявленном Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи, продолжается оказание комплексной социальной помощи и поддержки семьям, воспитывающим детей, в том числе многодетным родителям.Благодаря федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» жители области с тремя и более детьми могут получить региональный материнский капитал на сумму до 127 480,92 руб.С начала 2024 года этой мерой поддержки уже воспользовались 270 саратовских семей. На получение образования детьми выплату потратили 144 родителя – это самое востребованное направление у жителей региона. Еще 126 многодетных семей направили средства на улучшение жилищных условий.«Региональный материнский капитал сегодня является одной из наиболее эффективных мер социальной поддержки семей с детьми. В этом году с учетом мнения родительского сообщества добавились новые направления использования маткапитала. Это компенсация расходов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, а также установка оконных блоков, входных дверей, остекление балконов и лоджий», - отметила заместитель министра Ольга Морозова.Напомним, что получить региональный материнский капитал могут жители Саратовской области, родившие либо усыновившие в период с 1 января 2012 по 31 декабря 2024 года третьего или последующего ребенка.За все время реализации программы региональный капитал уже оформили 14,2 тысячи многодетных семей.