В Год семьи региональный материнский капитал оформили 270 семей области
В 2024 году, объявленном Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи, продолжается оказание комплексной социальной помощи и поддержки семьям, воспитывающим детей, в том числе многодетным родителям.
Благодаря федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» жители области с тремя и более детьми могут получить региональный материнский капитал на сумму до 127 480,92 руб.
С начала 2024 года этой мерой поддержки уже воспользовались 270 саратовских семей. На получение образования детьми выплату потратили 144 родителя – это самое востребованное направление у жителей региона. Еще 126 многодетных семей направили средства на улучшение жилищных условий.
«Региональный материнский капитал сегодня является одной из наиболее эффективных мер социальной поддержки семей с детьми. В этом году с учетом мнения родительского сообщества добавились новые направления использования маткапитала. Это компенсация расходов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, а также установка оконных блоков, входных дверей, остекление балконов и лоджий», - отметила заместитель министра Ольга Морозова.
Напомним, что получить региональный материнский капитал могут жители Саратовской области, родившие либо усыновившие в период с 1 января 2012 по 31 декабря 2024 года третьего или последующего ребенка.
За все время реализации программы региональный капитал уже оформили 14,2 тысячи многодетных семей.