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Студенты-аграрии будут проходить практику на сельхозпредприятиях

Новости
Студенты-аграрии будут проходить практику на сельхозпредприятиях


«Один из актуальных вопросов подготовки к весенним полевым работам, требующий комплексного подхода – 100% укомплектованность отрасли кадрами и формирование резерва из сезонных и временных работников», - подчеркнул в ходе выездного заседания оперативного штаба регионального минсельхоза зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Как отметил министр, для его решения необходимо, в том числе привлекать на производственную практику на сельхозпредприятия студентов Вавиловского университета, аграрных техникумов и колледжей.

Опытом работы в данном направлении поделился проректор по учебной работе Вавиловского университета Сергей Макаров. По его словам, в вузе действуют студенческие отряды, с главами К(Ф)Х ведется работа по привлечению в хозяйства студентов, предусматривающая компенсацию части затрат за прохождение производственной практики в рамках государственной программы Комплексного развития сельских территорий.

Заместитель министра образования Людмила Григорьева рассказала, что сейчас в области действует 17 учебных заведений СПО – 10 на левом берегу и в г. Саратов и 7 на правом, осуществляющих подготовку специалистов для аграрной отрасли. К сегодняшнему дню завершили обучение, сдали экзамены и подтвердили квалификацию «Тракторист категории С» 170 обучающихся.

По словам Людмилы Григорьевой, министерство образования области со своей стороны готово оказать содействие в привлечении на село молодых специалистов, в чем заинтересованы сельхозтоваропроизводители. По результатам обсуждения Роман Ковальский поставил перед председателем АККОР Саратовской области Александром Кожиным задачу детально проработать этот вопрос с руководством минобраза.