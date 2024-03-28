В социозащитных отметили Всемирный день театра

просмотров: 67

В театральных студиях учреждений соцобслуживания «служат» непрофессиональные актеры, которые связали свою жизнь с театром уже в зрелом возрасте. Кроме того, их посещают люди с ограниченными возможностями здоровья. А в детских учреждениях свои таланты демонстрируют юные актеры.Так, в центре соцобслуживания Саратова работает театральная студия «Позитив +», в Балаковском центре - театральная студия миниатюр «Витраж» и кукольный театр «Саквояж».Самодеятельный инклюзивный театр «Зеркало» работает в Ртищевском центре соцобслуживания, своя театральная студия организована в Центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды», при центре «Семья» Саратова действует подростковый театр «Ветер перемен».Костюмы, декорации и музыкальное сопровождение к спектаклям участники студий готовят сами, а новые постановки всегда вызывают интерес и восхищение у зрителей.Кроме того, театральные студии участвуют и добиваются успехов в областных, всероссийских конкурсах и фестивалях самодеятельных коллективов.