28 марта 2024 ЧЕТВЕРГ
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В Год семьи региональный материнский капитал оформили 270 семей области
11:00 | 28 марта
Студенты-аграрии будут проходить практику на сельхозпредприятиях
10:00 | 28 марта
В социозащитных отметили Всемирный день театра
09:00 | 28 марта
Медицинские учреждения Саратовской области готовы к паводку
18:00 | 27 марта
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Инвестиции в промышленность Саратовской области достигли рекордных 96,9 млрд рублей
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В социозащитных отметили Всемирный день театра

Новости
В социозащитных отметили Всемирный день театра


В театральных студиях учреждений соцобслуживания «служат» непрофессиональные актеры, которые связали свою жизнь с театром уже в зрелом возрасте. Кроме того, их посещают люди с ограниченными возможностями здоровья. А в детских учреждениях свои таланты демонстрируют юные актеры.

Так, в центре соцобслуживания Саратова работает театральная студия «Позитив +», в Балаковском центре - театральная студия миниатюр «Витраж» и кукольный театр «Саквояж».

Самодеятельный инклюзивный театр «Зеркало» работает в Ртищевском центре соцобслуживания, своя театральная студия организована в Центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды», при центре «Семья» Саратова действует подростковый театр «Ветер перемен».

Костюмы, декорации и музыкальное сопровождение к спектаклям участники студий готовят сами, а новые постановки всегда вызывают интерес и восхищение у зрителей.

Кроме того, театральные студии участвуют и добиваются успехов в областных, всероссийских конкурсах и фестивалях самодеятельных коллективов.