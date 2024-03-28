Медицинские учреждения Саратовской области готовы к паводку

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В ходе подготовки к прохождению паводка министерством здравоохранения области и подведомственными медицинскими организациями уточнены населённые пункты, которые могут быть подтоплены на период паводка, прогнозируемое количество населения, требующего эвакуации (отселения). Актуализированы планы медико-санитарного обеспечения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, планы взаимодействия с учреждениями и формированиями других министерств и ведомств, принимающих участие в ликвидации последствий паводка.В медицинских и аптечных организациях для работы в автономном режиме созданы запасы медицинских, и иных средств на срок, не менее месячной потребности для первоочередного жизнеобеспечения населения.Подготовлена коечная сеть для госпитализации беременных при сроке 35 недель и более, а также беременных из группы высокого риска по невынашиванию, больных сахарным диабетом, получающих инсулин и онкологических больных, получающих наркотические препараты, детей до 1 года по необходимости.Министерством здравоохранения области на период прохождения паводка будет организовано взаимодействие с Управлением обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области, администрациями муниципальных образований области, ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовской области.«Мы должны обеспечить оказание медицинской помощи всем нуждающимся, используя для этого все имеющиеся силы и средства. Помимо районного звена здравоохранения у нас сформирован резерв бригад и специалистов, дежурящих по отделению экстренной и плановой консультативной помощи в крупных многопрофильных лечебных учреждениях областного центра. В самых экстренных случаях можем использовать воздушную санитарную авиацию, чтобы помощь пришла вовремя», - подчеркнул Олег Костин.