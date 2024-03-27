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В Саратове будет воссоздан Педагогический институт

Новости
В Саратове будет воссоздан Педагогический институт


Как сообщается на сайте СГУ имени Н.Г. Чернышевского, вчера, 26 марта, в университете состоялось заседание Учёного совета. Ключевой темой заседания стало создание Педагогического института СГУ. С сообщением об этом выступил ректор СГУ А.Н. Чумаченко.

В структуру Педагогического института войдут факультет психолого-педагогического и специального образования, факультет гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков, факультет физической культуры и спорта, факультет искусств, факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин.

Предложение ректора о создании Пединститута СГУ и его структуре были поддержаны единогласно.