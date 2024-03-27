В Нижнем Новгороде завершился Суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди команд образовательных организаций среднего профессионального образования

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В число 28 лучших баскетбольных команд ПФО вошли победители регионального этапа турнира - команда юношей из Саратовского областного педагогического колледжа и команда девушек из Балаковского политехнического техникума.Участников турнира от имени полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев.В результате упорной борьбы команда юношей остановилась в шаге от пьедестала, став четвертыми.Турнир входит в состав общественных проектов Приволжского федерального округа и реализуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.