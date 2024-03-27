Инвестиции в промышленность Саратовской области достигли рекордных 96,9 млрд рублей

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Уточнен объем капиталовложений в промышленность Саратовской области по итогам 2023 года. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям (с учетом трубопроводного транспорта) достигли 96,9 млрд рублей. Это на 21,4% выше, чем в 2022 году, и почти в 2 раза больше, чем 5 лет назад - в 2019 году.В промышленности наибольший объем инвестиций зафиксирован в обрабатывающих производствах – 29,8 млрд рублей. Почти половину вложил химпром с крупнейшими проектами в производстве минеральных удобрений и нефтепродуктов – 13,8 млрд рублей, рост на 60% в годовом выражении. А вот лучшую динамику показала текстильная промышленность: за год инвестиции выросли в 116 раз - до 677,5 млн рублей.Почти 29 млрд рублей инвестировали предприятия сектора энергетики (рост на 39%), 10,2 млрд –добывающей промышленности, 28 млрд – трубопроводного транспорта.«Инвестиционная активность в Саратовской области держится на достаточно высоком уровне, позитивная динамика сохраняется второй год подряд. В 2023 году введены в эксплуатацию 11 новых промышленных объектов. Реализовали инвестпроекты производители оборудования для газовой и нефтяной отрасли, удобрений, мягкой мебели, металлурги, а также предприятия энергетики и трубопроводного транспорта», - сообщил заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.