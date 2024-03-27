В рамках интеллектуальной олимпиады ПФО саратовские студенты соревновались в управлении БПЛА

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Интеллектуальная олимпиада организована в рамках реализации окружных общественных проектов Приволжского федерального округа в 2023/2024 учебном году при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.В рамках проведения регионального этапа интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов области состоялись соревнования по программе «Пилотирование БПЛА».Участниками турнира стали студенты ссузов и вузов Саратовской области, победители первого этапа Интеллектуальной Олимпиады ПФО среди студентов. В ходе соревнований участники управляли БПЛА на симуляторе, где была воссоздана площадка, а также сохранены технические характеристики дрона.Победителем стал студент Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. Артем Сидоров, показав лучший результат по времени и технике полета.