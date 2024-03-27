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В День космонавтики для жителей региона пройдут бесплатные экскурсии в Парке покорителей космоса

Новости
В День космонавтики для жителей региона пройдут бесплатные экскурсии в Парке покорителей космоса


Губернатор Роман Бусаргин провел рабочее совещание по подготовке мероприятий, посвященных Дню космонавтики на территории Саратовской области. В этом году исполняется 63 года с момента первого полета человека в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин.

Как отметил глава региона, проведение массовых мероприятий развлекательного характера на территории области не запланировано. Традиционно жители смогут посетить Парк покорителей космоса в Энгельсском районе на месте приземления первого космонавта. Здесь будут организованы бесплатные экскурсии для всех желающих, а также состоится церемония возложения цветов к памятнику Ю.А. Гагарину и посвящение школьников и студентов в ряды «Движения Первых».

«Для Саратовской области - это без преувеличения особенный праздник. В этом году также исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина. Первоочередная задача - обеспечение безопасности, поэтому все мероприятия будут организовываться с поправкой на это. Сделаем упор на познавательной части, сохранении исторической памяти. Уверен, что также подключатся волонтеры, которые всегда помогают нам на таких мероприятиях», - подчеркнул губернатор.