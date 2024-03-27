С начала года «мобильные» бригады доставили на плановую диспансеризацию 3,5 тысячи жителей региона
Благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография» комплексные центры социального обслуживания населения области продолжают доставлять пенсионеров на плановые медосмотры в районные медицинские учреждения. Выезды осуществляются с помощью службы «мобильных» бригад учреждений социального обслуживания населения.
Так, например, в Татищевском районе возможностью прохождения диспансеризации воспользовались жители села Идолга. А на плановые медосмотры в Ртищево отправились пенсионеры из поселка Первомайский и села Елань.
«С начала года «мобильными» бригадами для прохождения диспансеризации уже доставлено 3,5 тысячи жителей области. Как показывает практика, эта услуга очень востребована у населения. Проведение регулярных профилактических осмотров в максимально комфортных для старшего поколения условиях помогает сохранить здоровье и продлить период активного долголетия», - отметила заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.
Напомним, что воспользоваться мерой поддержки могут жители Саратовской области старше 65 лет, проживающие в отдаленных населенных пунктах.