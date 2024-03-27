С начала года «мобильные» бригады доставили на плановую диспансеризацию 3,5 тысячи жителей региона

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Благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография» комплексные центры социального обслуживания населения области продолжают доставлять пенсионеров на плановые медосмотры в районные медицинские учреждения. Выезды осуществляются с помощью службы «мобильных» бригад учреждений социального обслуживания населения.Так, например, в Татищевском районе возможностью прохождения диспансеризации воспользовались жители села Идолга. А на плановые медосмотры в Ртищево отправились пенсионеры из поселка Первомайский и села Елань.«С начала года «мобильными» бригадами для прохождения диспансеризации уже доставлено 3,5 тысячи жителей области. Как показывает практика, эта услуга очень востребована у населения. Проведение регулярных профилактических осмотров в максимально комфортных для старшего поколения условиях помогает сохранить здоровье и продлить период активного долголетия», - отметила заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.Напомним, что воспользоваться мерой поддержки могут жители Саратовской области старше 65 лет, проживающие в отдаленных населенных пунктах.