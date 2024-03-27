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27 марта в Саратове вручат «Золотого Арлекина»
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27 марта в Саратове вручат «Золотого Арлекина»

Новости
27 марта в Саратове вручат «Золотого Арлекина»


Торжественная церемония награждения лауреатов XII областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» состоится 27 марта 2024 года в 12.00 в Саратовском государственном академическом театре драмы имени И.А.Слонова. Победителям будут вручены дипломы лауреатов, денежные премии и статуэтка «Золотой Арлекин».

- Фестиваль «Золотой Арлекин» появился в 2000 году и стал авторитетным и значимым для развития театрального искусства нашей области, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - В 20024 году фестиваль проходит в 12-й раз, и каждое его проведение добавляет новую страницу в историю культурной жизни региона. «Золотой Арлекин» - единственный театральный фестиваль областного масштаба и проводится раз в два года, включая показ новых спектаклей, поставленных за каждые два театральных сезона.

В этом году вниманию публики представлено 20 спектаклей, поставленных за последние два театральных сезона (2021/2022 и 2022/2023 гг.).

Фестиваль включил 23 номинации. С 10 по 21 февраля проходил просмотр представленных на фестиваль спектаклей.

Приз министерства культуры области «За верное и преданное служение театру» будет вручен 6 деятелям театрального искусства.