На выставке «Россия» гости стенда Саратовской области увидят оперу и балет старейшего театра региона

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Весь март на площадке выставочного стенда Саратовской области в рамках Международной выставки-форума «Россия» проходят творческие и презентационные мероприятия цикла «Саратов театральный».По количеству театров область находится на втором месте в ПФО и на восьмом - в стране. У нас 11 театров, представлена своя драматическая, вокальная, балетная школы.С 26 по 28 марта цикл презентаций продолжит труппа Саратовского академического театра оперы и балета. Гостей стенда ждут викторины с ведущим, фото с интерактивной маской, музыкальные паузы, хореографический интерактив «Повтори движение за балериной», тач-пад игры на интерактивной панели.Посетители высоко оценили выставку костюмов. В фотозоне гости примеряли платья из спектаклей и фотографировались с театральной маской.