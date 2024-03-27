Энгельсских читателей ждет около 3 тыс. новых книг

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В 2024 году благодаря реализации государственной программы «Культура Саратовской области» фонды централизованной библиотечной системы Энгельсского района пополнили более 500 новых наименований современной литературы и классики общим объемом 2900 экземпляров.Обновлены фонды классической литературы, приобретены книги победителей и финалистов национальной литературной премии «Большая книга».Особое внимание уделено литературе для детей. Подготовлены издания для летнего чтения - А. Гайдар «Чук и Гек», «Тимур и его команда», В. Железников «Чудак из пятого «Б»», Е. Ильина «Четвертая высота», П.Бажов «Серебряное копытце», А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне» и др.- В рамках реализации государственной программы «Культура Саратовской области» в 2024 году на приобретение книг были выделены средства федерального и областного бюджетов в объеме более 1,17 млн. рублей, - отметила министр культуры Наталия Щелканова.